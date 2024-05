Spalletti riceve il Globe Soccer: "Il Napoli aveva ed ha calciatori fortissimi, gli dedico il premio"

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana ed ex tecnico del Napoli, ha ricevuto il Globe Soccer Awards Europe 2024

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana ed ex tecnico del Napoli, ha ricevuto il Globe Soccer Awards Europe 2024 che sta andando in scena a Cala di Volpe, in Costa Smeralda, come migliore allenatore della passata stagione.

Alla premiazione il tecnico campione d'Italia 2023 col Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Che cosa aveva di speciale quella squadra? Aveva e ha tante cose, perché prima di tutto bisogna passare attraverso la qualità dei calciatori. Il Napoli aveva ed ha dei calciatori fortissimi, ha una città passionale che trasmette tantissime cose.

Poi i miti sono importanti nel calcio, i ne ho convocati 5 (Rivera, Antognoni, Roberto Baggio, Del Piero, Totti ndr.) nella prossima convocazione insieme a tutti i miei calciatori, perché i miti possono darti quell’emozione che ti fa andare a prendere la cosa più importante. Lì a Napoli avevamo un mito, che anche se non c’è più, era presente e lo vivevamo tutti i giorni che era Diego Armando Maradona. Dietro anche quello che è stato il suo mito, insieme alla città e a questi calciatori fortissimi a cui voglio molto bene e dedico questo premio come tutti quelli che ho allenato. Perché io ho voluto bene a tutti i calciatori che ho allenato, anche quando ho dovuto prendere decisioni dure. Ma era per il bene della squadra, del calciatore stesso e del calcio”.

Come vi state preparando per l'Europeo? Questa Italia ha un titolo da difendere

"Ci stiamo preparando sapendo che quelli che ci hanno preceduto ci hanno indicato la via. Qui siamo in un ambiente bellissimo dove è tutto azzurro, ma c'è qualcosa ancora più di azzurro che è la maglia della Nazionale".