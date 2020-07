Sportitalia - Guardiola apprezza Koulibaly, ma ADL è stato chiaro: fissata altissima valutazione

Kalidou Koulibaly resta sempre uno dei migliori difensori in circolazione. Lo scrive Alfredo Pedullà nel suo articolo in cui aggiorna la situazione relativa al senegalese: "Per il Napoli non è incedibile, magari sono finiti i tempi della tripla cifra quando davvero ci si poteva arrampicare fino ai 100 milioni di valutazione. Quei tempi sono alle spalle, Koulibaly ha sempre avuto diversi estimatori, Pep Guardiola resiste e sarebbe molto felice di averlo al Manchester City. Ma sulla valutazione il Napoli non transige: i 100 milioni di una volta possono scendere fino a 80, più giù non si può andare. Sarà un mercato lunghissimo, magari il City avrà pensato ad una cifra di 50 milioni più bonus, a quelle condizioni sarà complicato – molto complicato – spuntarla. KK non è incedibile, tuttavia non esistono prezzi di saldo, si tratta di un cartello molto ben esposto e che sarà sempre di moda. Altrimenti il Napoli resisterà".