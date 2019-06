Sportitalia - Mario Rui idea per il Milan di Giampaolo, altre 2 ipotesi. Hysaj verso la Juve, no all'Atletico

Nel corso della trasmissione di calciomercato di Sportitalia l’esperto Alfredo Pedullà: “Mario Rui e Hysaj lasceranno il Napoli. Mario Rui piace a Giampaolo e potrebbe essere un nome giusto per il Milan quando ci sarà la conferma dell’arrivo dell’allenatore della Sampdoria al Milan. Sul portoghese ci sono altri due strade: la prima chiama in causa il Benfica, che segue con molta attenzione il portoghese classe ’91. Sulle tracce di Mario Rui c’è anche il Toro, ma ora il diretto interessato ha deciso di prendere tempo e riflettere.

Per quanto riguarda Hysaj è arrivata un’offerta dell’Atletico Madrid che non è stata ritenuta congrua dal Napoli. Per l’albanese resta in piedi l’ipotesi Juventus con Maurizio Sarri”.