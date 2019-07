Sportitalia - Pépé, il Napoli poteva chiudere: gli agenti chiedono più di 6mln di commissioni!

"Per Nicolas Pépé all'Arsenal vedremo se troveranno tutti gli accordi". E' così che si esprime Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ai microfoni di Sportitalia parlando della situazione legata all'attaccante del Lille, i cui procuratori giovedì scorso si sono recati a Dimaro per incontrare De Laurentiis: "Quando hai avuto gli agenti di Pépé avevi il pallone sul dischetto. Avendo raggiunto un accordo con il Lille, due sono le strade: o vai incontro a Pépé e i suoi agenti per le commissioni o, come ha fatto De Laurentiis, non partecipi alla corsa a queste commissioni. Io penso che Ancelotti sarà accontentato, sarà decisivo martedì, quando tornerà il ragazzo dalle vacanze. Se il Napoli paga più di 6 milioni di commissioni può prenderlo, ma De Laurentiis pensa che sia un ricatto, pensando anche al precedente Jackson Martinez, e non ci sta. La serenità di Ancelotti mi fa pensare che il Napoli farà il mercato che deve fare".