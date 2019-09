VIDEO - Lozano ad ESPN: "Che emozione il San Paolo! Spogliatoio una famiglia. Con il Liverpool..."

Hirving Lozano ha parlato in esclusiva ai microfoni di ESPN del suo ambientamento in azzurro e della sfida al Liverpool: "Sono molto contento e felice di essere qui e giocare per il Napoli. E' stato meraviglioso per me a livello sportivo e familiare, ci stiamo ambientando al meglio. Accoglienza del gruppo? Lo spogliatoio è come una famiglia, sono tutti ragazzi fantastici. Parlo di più con gli spagnoli chiaramente, ma anche con Mertens, Insigne, tutti. Esordio? Mi avevano detto dell'atmosfera, è stato fantastico. Ho avuto un buon inizio, ma avevo fatto un solo allenamento dopo il viaggio. Liverpool? E' una gara difficile, loro sono una grande squadra, campioni in carica, lo viviamo al massimo, seguendo il mister al meglio".