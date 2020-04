VIDEO - Maradona ricorda il secondo Scudetto: "Il tempo non cancella la storia del mio Napoli!"

Cade oggi l'anniversario del secondo Scudetto del Napoli, conquistato nell'ormai lontano 1990. A ricordarlo c'è anche chi ha scritto la storia di quel titolo, ma più in generale di tutto l'azzurro partenopeo, come Diego Maradona attaverso un post su Facebook con le immagini della festa del secondo titolo conquistato dal suo Napoli in pochi anni: "Quando dissi, qualche mese fa, che nessuno potrà mai raggiungere ciò che ho realizzato col Napoli, mi riferivo a questo, col San Paolo stracolmo di gente felice. L'ho detto, e lo ribadisco. Il tempo non cancella la storia del mio Napoli".