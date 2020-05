VIDEO SSCN - Le immagini da Castel Volturno: Fabian Ruiz torna in campo

Primo giorno di allenamenti per il Napoli in attesa di sapere se potrà ricominciare il campionato. Stamattina si sono riaperti i cancelli di Castel Volturno con gli azzurri divisi in 3 gruppi: l'account Twitter del Napoli ha mostrato direttamente dal centro tecnico le immagini di Fabian Ruiz mentre si diletta in esercizi fisici.