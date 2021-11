VIDEO TN - Spalletti: "Lo sport ha sempre aiutato i giovani emarginati"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto a margine di un evento al Palazzo Reale di Napoli, organizzato dal Corriere del Mezzogiorno: "Lo sport ha sempre prodotto valori importanti, con i suoi miti, i suoi successi e i suoi campioni. E’ chiaro che lo sport che ha aiutato molti giovani che potevano essere emarginati a tirarsi fuori da situazioni complicate, per cui dobbiamo dargli forza. Però ora si corre un rischio parallelo forse maggiore, quello di tirarli via da una via non autentica destinata ai social e ai cellulari. Bisogna metterli su quel bus. Mi ricordo, quando ero ragazzo e uscivo da scuola, quel pullmino che veniva a prendermi e mi portava al campo. Quel pullmino che attraversava le strade dell’adolescenza, le strade che soprattutto nelle grandi città hanno i marciapiedi affollate di bancarelle e di persone che tolgono quell’attenzione che è una di quelle cose fondamentali a quell’età. Invece se si riesce a stare concentrati su quel pullmino e a blindarlo fino alla fermata del diventare adulti è un passaggio fondamentale per rimanere con quella passione e con quell’attrazione per lo sport". Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.