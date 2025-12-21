Troppa Reyer per Napoli: non bastano due rimonte per compiere l'impresa

La Guerri Napoli esce a testa alta dal Taliercio. Super prestazione di Crosswell e Simms; disastro Mitrou Long e Flagg. Molto bene Bolton e Gentile.

La Guerri Napoli ci prova ma Venezia è di un’altra dimensione. Una sconfitta che lascia amaro in bocca per le due mega-rimonte imbastite nel secondo e nel quarto periodo, mai perfezionate a causa di errori deleteri in possessi decisivi. Peggior prestazione stagionale per Naz Mitrou Long, ombra di se stesso in una serata complicata, così come Savion Flagg, decisamente sotto-tono. Migliore in campo Simms, autore di 27 punti e 10 rimbalzi; benissimo Crosswell e Bolton, positivo Gentile. Le rotazioni lunghe di Venezia hanno accentuato lo scarso apporto dalla panchina azzurra.

1 QUARTO

La Reyer parte a marce altissime con Kyle Wiltjer che punisce tre volte consecutive dal perimetro una difesa partenopea troppo distratta, anche Chris Horton è un problema sotto le plance, presenza massiccia e diversi comodi appoggi al ferro.

Nel momento in cui la Reyer tocca il +10 sale in cattedra Rasir Bolton, autore di 9 punti di una manciata di possessi tutti dall’arco – non di certo la sua miglior skill – e si ritorna -4 (22-18).

L’ingresso in campo di Crosswell garantisce più energia e protezione del pitturato, la Guerri corre benissimo in contropiede e sigilla il 24 pari, inducendo Spahija al time-out. Ancora Rasir Bolton da 3 (4 su 4 nel primo periodo), si va alla prima pausa sul 30 – 29.

2 QUARTO

In avvio di secondo periodo shock totale per i partenopei. Venezia vola sul +19 (49-30) con un parziale aperto di 19-1. Wheatle taglia più volte verso canestro e viene servito con il giusto timing, Candi da’ solidità e organizzazione, Bowman scalda le mani e inizia a diventare un fattore dall’arco, Tessitori una masterclass di spalle a canestro. Quando la partita sembra sfuggire, Napoli ritorna a macinare gioco, presa per mano da un eccellente Ed Crosswell e dall’incontenibile Bolton. Finalmente entra bene in partita anche Simms, autore di otto punti consecutivi necessari per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Si va alla pausa lunga 53 – 48, gap di lusso, considerando come si stava mettendo il match.

3 QUARTO

Napoli entra male dagli spogliatoi. Lente le transizioni difensive, troppe le forzature dall’altra parte del campo. Flagg e Mitrou Long si accomodano in panchina dopo le ennesime palle perse, Gentile da all’attacco i tempi di gioco giusti ma la foga agonistica dei padroni di casa riporta il match su uno scarto consistente. Crosswell encomiabile, cambia su tutti i blocchi e tiene bene gli uno contro uno anche con esterni più rapidi. Inchioda due alley-oop al ferro, sporca diverse ricezioni avversarie, lucra falli sotto canestro che stemprano l’inerzia dei granata. Dall'altra parte, però, Wheatle e Candi preparano il terreno per il parziale, con Parks e Wiltjer da mattatori e Ky Bowman a puntellare. Ultima pausa sul punteggio di 80 – 66.

4 QUARTO

L’orgoglio dei partenopei è grande. Bolton, Crosswell e Simms si alternano in giocate offensive vincenti; Gentile tira fuori il coniglio dal cilindro con una tripla di tabella che riporta i suoi sul -5. Mitrou Long, intanto, è rientrato in campo, e marchia negativamente i due possessi cruciali del match: prima un 1 vs 1 affrettato risolto con un tiro da sotto sbagliato, poi una tripla aperta che scheggia il primo ferro. Venezia ringrazia e punisce con Wiltjer (27 per lui a fine partita).

106-96 alla sirena finale. Partita aperta fino alla fine, o quasi. Poteva scivolare via molto prima, senza dubbio; ma con un po’ di lucidità in più l’opportunità di sbancare il Taliercio sarebbe stata davvero concreta.

REYER VENEZIA: Wiltjer 27, Wheatle 14, Bowman 13, RJ Cole 11, Candi 9, Horton 9, Parks 9, Tessitori 9, Valentine 3, Nikolic 2, De Nicolao

GUERRI NAPOLI: Simms 27, Bolton 24, Crosswell, 20, Gentile 10, Caruso 4, El Amin 3, Flagg 3, Treier 3, Mitrou Long 2, Faggian, Saccoccia, Gloria.

MVP: Kyle Wiltjer