Guerri Napoli Basket, la preview del match: a Venezia per l'impresa!

Per ambire a obiettivi importanti sarà necessario vincere partite complicate. La Guerri Napoli a Venezia per tentare l'impresa.

La Guerri Napoli Basket sarà ospite della Reyer Venezia al Taliercio Domenica 21 Dicembre ore 16.00.

Super-convincente l'ultima prestazione casalinga contro Cremona, premiata dalla vittoria larghissima 102-76, mattoncino fondamentale per la corsa alle Final-Eight di Coppa Italia in programma a Torino dal 18 al 22 Febbraio.

UNO SGUARDO ALL'AVVERSARIO

La Reyer Venezia è una corazzata della LBA, conta su un roster profondo e intrinseco di esperienza e talento, attualmente salda in terza posizione con uno storico di 8 vittorie e 3 sconfitte. Tra i giocatori più in hype figura la vecchia conoscenza del pubblico partenopeo Jordan Parks, autore in settimana di un rendimento da 30 punti e 8 rimbalzi nella straordinaria vittoria in Eurocup contro Istanbul Bahcesehir. La cabina di regia è nelle mani di RJ Cole, estroso playmaker tutto-fare, tanto scorer quanto assistman, coadiuvato da Leo Candi e il nostro ex capitano Giovanni De Nicolao, giocatore apprezzatissimo a Napoli per attaccamento alla maglia e spirito di abnegazione.

Due guardie di altissimo livello in fase realizzativa: Ky Bowman, ormai a livelli importanti da anni nella LBA e Denzel Valentine, l'ex Chicago Bulls al suo terzo anno consecutivo in Italia dopo la parentesi Milano e la super annata a Trieste. Nel parco lunghi c'è Chris Horton, tra i migliori centri della scorsa stagione, e Amedeo Tessitori, garanzia di esperienza e qualità sotto le plance. Carl Wheatle e Alessandro Lever (anch'egli ex Napoli) a portare energia dalla panchina, ultimo ma non per importanza Kyle Wiltjer, ala grande dal polpastrello sublime.

NAPOLI, A CHE PUNTO SIAMO?

Il processo di maturazione del team di Magro è a buon punto. Serviranno dimostrazioni di forza per entrare definitivamente a gamba tesa nel gruppetto dei piani alti. La trasferta a Venezia è per certi aspetti un "match bonus", campo su cui nessuna ha fatto punti, ma d'altro canto finora Napoli ha vinto soltanto partite in cui si presentava da favorita o quasi; per ambire a obiettivi importanti sarà necessario vincere anche partite molto complicate.

Sarà del match Caruso, tenuto ai margini delle rotazioni contro Cremona causa influenza; Bolton sta bene, l'affaticamento all'inguine è cosa superata ed è tornato sui livelli delle ottime prestazioni di inizio anno. Aamir Simms è l'uomo più atteso: torna nella "sua" Venezia da avversario, queste sfide stimolano molto la sua vena agonistica e, inutile dirlo, le aspettative sono alte sul suo conto. Stesso discorso per Naz Mitrou Long, particolarmente in pump contro avversari di pedigree. Crosswell ha convinto nell'ultima uscita stagionale così come Ish El Amin: entrambi potrebbero andare in valutazione di taglio se non si conferma una certa continuità. Savion Flagg e Kaspar Treier saranno fondamentali per fronteggiare le scorribande di Parks e Wiltjer nello spot di 4. Gentile, Faggian e Saccoccia da specialisti quando servirà.

SITAZUAZIONE CLASSIFICA

Brescia 20, Virtus Bologna 18, Reyer Venezia 16, Trapani Shark 15, Derthona Basket 14, Olimpia Milano 14, Trieste 12, Napoli 10, Cremona 10, Trento 10, Udine 6, Varese 6, Sassari 6, Cantù 6, Reggiana 4, Treviso 4.

APPUNTAMENTO E DIRETTA TV

Palla a due ore 16.00 Domenica 21 Dicembre. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, oltre che su LBA TV.