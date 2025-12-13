Pres. Napoli Basket: "Bilancio positivo, peccato per Udine. Su giovanili e Palazzetto..."

Il presidente del Guerri Napoli Basketball Matt Rizzetta è intervenuto a “Speak&Roll” su Radio CRC a poche ore dalla sfida di domani pomeriggio alle 18, che vedrà i ragazzi di coach Magro impegnati contro la Vanoli Cremona, sul parquet dell’Alcott Arena.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE - "Per il nostro gruppo il bilancio è positivo. Il nostro staff in Italia è sempre sul pezzo, sono una persona competitiva, oltre Bologna e Brescia non abbiamo sfigurato con nessuno. I rammarichi li ho sicuramente per la partita contro Udine, ma le giornate storte possono capitare. Nonostante il nono posto rimango fiducioso, anche perché possiamo contare sul nostro sesto uomo: il tifo. C'è tanta speranza in ottica futura, stiamo imparando anche come si vive la realtà territoriale".

LA POSSIBILE NECESSITÀ DI "PUNTELLARE" IL ROSTER - "Io e il GM Laughlin ci sentiamo quotidianamente. Noi economicamente abbiamo dato la nostra disponibilità, ci sono cinque-sei profili attenzionati dal nostro staff, nonostante sia una rosa già competitiva, ma sarà un discorso da affrontare più ufficialmente appena finito il girone di andata, dopo la gara con Milano".

LE POSSIBILITA' DI APPRODO ALLE FINAL EIGHT - "Non ci sono partite da sottovalutare, a Udine si è fatto un passo leggermente indietro, ma io ci credo sempre".

QUESTIONE PALASPORT E L'INCONTRO DI CON IL SINDACO MANFREDI - "Abbiamo avuto un colloquio positivo con il sindaco e con il comune, ci vuole una partnership pubblico-privata per la costruzione del palazzetto e c'è stata sinergia. Poi, a prescindere dal palazzetto, abbiamo sempre visto una continuità imprenditoriale e internazionale di tutto il Napoli Basketball".

IL COINVOLGIMENTO DI SHAQUILLE O’ NEAL IN SOCIETÀ - "C'è qualche passo burocratico da superare, anche visto il suo probabile coinvolgimento nella nuova franchigia NBA a Las Vegas, ma rimaniamo in ottimi rapporti e speriamo di poterlo coinvolgere il prima possibile".

IL PROGETTO NBA EUROPE E IL POSSIBILE COINVOLGIMENTO DI NAPOLI - "Io come presidente del Napoli Basketball sono orgoglioso di spargere la voce della squadra e della città ovunque. Su NBA Europe io voglio far capire ai grandi capi della NBA come Napoli può essere una città perfetta per questo nuovo progetto".

IL PUNTO SUL SETTORE GIOVANILE - "Stiamo cercando di fare un'unione di giovani napoletani e americani, specie nell'area di New York, anche per creare delle Academy in America e fare degli scambi culturali tra i nostri giovani".

IL FEEDBACK DELLA COMUNITÀ ITALO-AMERICANA AL NAPOLI BASKETBALL - "Quando sono arrivato a Napoli ho ricevuto un mucchio di critiche, specialmente sul lato economico. Bisogna gestire le nostre risorse con ambizione e pragmatismo: quest'anno abbiamo allestito un roster con un budget medio, con la voglia di aumentarlo ancora di più negli anni a venire. La nostra arma in più sarà sempre il mercato internazionale, a lungo termine".