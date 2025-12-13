Guerri Napoli Basket, è l'ora della svolta: domani match delicato contro Cremona

La Guerri Napoli al crocevia: partita determinante per un pass alle Final Eight di Coppa Italia.

Una partenza segnata da alti e bassi per il Basket Napoli con quattro vinte e sei perse, l’obiettivo Final-Eight di Coppa Italia a Torino si è complicato dopo la sconfitta esterna a Udine. I prossimi cinque match saranno fondamentali per regalarsi il sogno di ritornare proprio in quell’Inalpi Arena che riecheggia ancora di ricordi indelebili.

L’AVVERSARIA

Alla Alcott Arena di Napoli arriva la Vanoli Cremona, indubbiamente la squadra rivelazione del campionato. Roster giudicato, in avvio, scarno di esperienza e talento, con pochissimi giocatori dal curriculum importante e molte “scommesse” avventate. Coach Brotto ha lavorato egregiamente sul sistema di gioco e Cremona, ad oggi, esprime una pallacanestro fluida e pungente, improntata sulla ricerca dell’alto ritmo per attaccare nei primissimi secondi di possesso.

La stella è Ousmane Ndiaye, ala grande senegalese che fa della bidimensionalità la sua caratteristica principale: atletico, snodato, polpastrelli delicatissimi e capacità di mettersi in proprio anche a gioco rotto. Il riferimento offensivo è Payton Willis, guardia americana alla terza stagione consecutiva in Italia, giocatore di striscia abile ad animare parziali in solitaria. Poi l’asse portante italiana di Casarin, Grant, Veronesi e Burns, specialisti solidi e mentalizzati al proprio ruolo nel team. La buona notizia per coach Magro è rappresentata dalla possibile assenza di Durham, il playmaker cremonese ai box per un infortunio rimediato nella scorsa partita contro Varese, autore di prestazioni importanti in questo inizio di stagione e faro di regia per i suoi.

COME STA NAPOLI?

Occhi puntati su Rasir Bolton. La point-guard partenopea non ha giocato a Udine per un risentimento muscolare, ma da indiscrezioni trapelate ci sono possibilità di averlo a disposizione Domenica. Sarebbe una notizia ottima, tenendo conto che in assenza di Bolton coach Magro è costretto a rivedere le rotazioni in back-court accentuando il minutaggio di specialisti come El Amin, sesto uomo normalmente sotto la soglia dei 25 minuti di media. A Udine campanelli d’allarme sul fattore rimbalzi: troppi possessi extra concessi ai friulani a causa della scarsa presenza a rimbalzo difensivo nei momenti più delicati del match.

Caruso in crescita, giocatore su cui vertono molte aspettative da staff e tifoseria ma apparso in difficoltà nelle prime uscite stagionali. Anche Flagg sta ritornando sui livelli, ottimi, delle prestazioni iniziali; sarà fondamentale trovare qualcosa in più dalla panchina, in particolare da Faggian e Treier, role players che possono dare qualcosa in più in termini di solidità difensiva. Mitrou Long al timone, la necessità di recuperare Bolton è legata all’assetto del quintetto: con l’ex Gonzaga in campo, Naz ha a disposizione un secondo handler cui appoggiarsi per performare maggiormente in fase realizzativa. Infine, il nodo Simms: Aamir è un elemento fondamentale nelle economie del roster, giocatore dal talento smisurato capace di decidere le partite quando la palla scotta. Tuttavia, spesso è incline a black-out ed eccessiva spesa di falli che lo portano a estraniarsi dal contesto partita.

SITUAZIONE CLASSIFICA

Napoli è appostata in nona posizione (8 punti) a pari merito con Trento, decima. Cremona è settima a pari merito con Trieste, ottava, con 10 punti in classifica. La preminenza a parità di punti è dovuta a scontri diretti vinti. Una vittoria Domenica porterebbe Napoli in piena zona play-off, raggiungendo Cremona e chissà se anche Trieste, avversaria della Reggiana.

Questa la situazione generale:

- VIRTUS BOLOGNA 18

- BRESCIA 18

- REYER VENEZIA 16

- TRAPANI SHARK 13 (*5 punti di penalità)

- DERTHONA BASKET 12

- OLIMPIA MILANO 12

- VANOLI CREMONA 10

- PALL. TRIESTE 10

- GUERRI NAPOLI 8

- DOLOMITI EN. TRENTO 8

- APU UDINE 6

- OPENJOBMETIS VARESE 6

- DINAMO SASSARI 6

- PALL. CANTU' 6

- PALL. REGGIANA 4

- UNIVERSO TREVISO 2

L’APPUNTAMENTO

Palla a due ore 18.00 di Domenica 14 Dicembre alla Alcott Arena di Napoli. Fondamentale il supporto ai ragazzi da parte di un pubblico che sa’ come infiammare il Palazzo. Lunedì su Radio Tutto Napoli, dalle 20, "Tutto Basket Napoli" a cura di SmallBall081 con Fabio Esposito, Elio De Falco e Andrea Lambiase.