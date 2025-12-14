Guerri Napoli Basket, 102 e lode! Asfaltata Cremona nel segno di un super Flagg

Coach Magro porta a casa una vittoria cruciale per continuare la marcia verso le Final-Eight di Torino. Savion Flagg l'M.v.p. per gli azzurri.

La Guerri Napoli sfodera una prestazione maiuscola tra le mura amiche della Alcott Arena e mette un mattoncino importante per l'inseguimento al primo obiettivo stagionale. Attacco in serata di grazia dall'arco (15 su 36 e 41,7%), apporto dalla panchina preziosissimo per mantenere il vantaggio accumulato nel primo tempo; da evidenziare altresì una super prestazione difensiva, probabilmente la migliore da inizio campionato per qualità delle rotazioni e tenuta fisica degli 1 contro 1.

1 QUARTO

Soluzioni affrettate e momenti caotici, Napoli ha bisogno di qualche minuto per sciogliere il ghiaccio ed entra in partita con le triple di Simms e Flagg. Tra le fila di Cremona apre le danze Payton Willis dalla lunga distanza, seguito da qualche buona entrata di Casarin che ricuce il primo tentativo di strappo dei locali. Sale in cattedra Rasir Bolton ad attaccare i fianchi delle guardie cremonesi, dall’altra parte del campo Napoli oppone il fattore fisico concedendo pochissimo, specialmente a rimbalzo. Willy Caruso febbricitante, verrà impiegato da Magro solo per qualche possesso. Durham è delle partita nonostante il dubbio legato alle sue condizioni e mette subito a referto una tripla.

20 – 17 alla prima pausa. Da segnalare un solo fallo speso per Napoli, in netta controtendenza rispetto allo starting match di Udine.

2 QUARTO

La Curva Est alza i decibel e la squadra in campo aumenta i giri del motore. Flagg di nuovo dai 6 e 75 annusa il primo stacco, Cremona tampona con Jones e Casarin. L’ingresso in campo di El Amin è determinante per il parziale, va subito a realizzare in penetrazione e poco dopo ruba palla e centra un 2+1 in contropiede. Partecipano al momento positivo Treier, Mitrou Long e Flagg con le triple che portano il match sul 37-23 (parziale aperto di 17 – 6). Batte un colpo Veronesi, ma i lombardi sono scarichi e soffrono gli accoppiamenti sotto le plance. Bolton continua il lavoro in penetrazione, Crosswell preciso dalla lunetta, Treier sigla sulla sirena di fine secondo quarto il 54 – 35. La partita è totalmente indirizzata.

3 QUARTO

Ordinaria amministrazione. Napoli mette le mani sul ritmo della partita e non torna mai sotto la soglia dei 16 punti di vantaggio. Flagg ruggisce sotto le plance e punisce dall'arco i lentissimi close-out della difesa avversaria. Kaspar Treier alla miglior prestazione stagionale, alterna prodezze offensive a energia difensiva, è il giocatore che garantisce solidità al quintetto. Jones è l'unico a inscenare qualche tentativo di reazione: Cremona tira malissimo da fuori, correggerà le percentuali soltanto in pieno garbage time. 75 - 57 al termine del periodo.

4 QUARTO

Rasir Bolton è incontenibile in uno contro uno e arriva quando vuole fino al ferro. Si sblocca finalmente Leo Faggian con una tripla in contropiede, sintomo della serata positiva per ogni player a referto. Crosswell lucra facili appoggi da sotto e continua a intimidire Ndiaye e Anigbogu, sul finale ci sarà spazio anche per il giovanissimo Mirko Gloria, all'esordio assoluto nel professionismo sigla i primi due punti della sua carriera senior. Termina con il punteggio di 102 - 76, serata felice per i supporters presenti al Palazzo.

Guerri Napoli Basket: Flagg 21, Bolton 15, Crosswell 14, Treier 14, Mitrou Long 11, Simms 11, El Amin 9, Faggian 5, Gloria 2, Gentile, Caruso, Saccoccia.

Vanoli Cremona: Veronesi 16, Casarin 12, Durham 11, Jones 11, Willis 8, Anigbogu 7, Ndiaye 6, Grant 3, Galli 2, Burns.

Mvp: Savion Flagg (30 min., 21 punti segnati con 3 su 6 da 2, 5 su 9 da 3, 6 rimbalzi, 6 assist).