Guerri Napoli, a Milano va in scena un lungo garbage time

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Sconfitta pesantissima per la Guerri Napoli: al Forum di Assago termina 125 - 97 per i padroni di casa. Milano a valanga, gli azzurri surclassati per 40'.

Poco da commentare, la speranza per tutti i supporters azzurri è chiudere al più presto questa stagione per pensare al divenire.

L'EA7 Milano passeggia in ciabatte davanti a un Forum a tratti bucolico che assiste allo spettacolo con leggera spensieratezza. Non sarebbe bastata una prestazione eroica per battere Milano oggi, ma è doveroso sottolineare che l'orgoglio dovrebbe impedire di superare certi limiti. Napoli gioca il primo quarto seguendo il ritmo di partita molto alto degli uomini di Poeta: parte bene Mitrou Long con dieci punti e due assist, Whaley due volte dai 6 e 75 punisce LeDay che lo battezza troppo, Doyle attacca bene i fianchi e serve precisi assist su pick and roll centrale prima a Totè e poi a Caruso. La prima sirena suona sul 29-27, match piacevole e attacchi molto oleati da entrambe le parti. Nel secondo periodo la partita scivola via: Milano va a canestro come e quando vuole, non c'è nessun giocatore del roster di Repesa capace di arginare un minimo la fisicità di LeDay e Nebo sotto canestro. Come se non bastasse fioccano le ingenuità che regalano a Milano extra-possessi e tiri liberi laddove non necessario applicare troppa energia sui contatti; dalla lunetta, intanto, Napoli registra un pessimo 3 su 10. Bolton non comprende il momento in cui bisogna abbassare i ritmi per impedire ai meneghini di accumulare ulteriore parziale a quello già aperto, sugli scudi Bolmaro con le sue solite scorribande offensive. Il primo tempo si chiude 63 a 43.

Nella ripresa Milano non perde il ritmo e continua a tirare benissimo dall'arco (16 su 29 a fine partita); il parziale si aggrava e ne approfittano Shields, LeDay e Bolmaro per arrotondare i tabellini personali. Incontenibile Mannion quando attacca in penetrazione, prestazione più "diplomatica" per Brooks e Guduric che chiuderanno rispettivamente con 10 e 8 punti segnati. E' un lento garbage time fino al 40', Napoli segna 37 punti nel quarto quarto ed evita uno scarto clamoroso. Si chiude 124 a 97, serata da dimenticare.

TABELLINI

MILANO: Bolmaro 24, Shields 17, LeDay 16, Mannion 14, Ricci 11, Brooks 10, Nebo 9, Ellis 8, Guduric 8, Ceccato 3, Tonut 3, Diop 2.

NAPOLI: Bolton 17, Totè 15, Mitrou Long 14, El Amin 13, Doyle 13, Whaley 8, Faggian 7, Flagg 7, Caruso 3.

MVP: LEANDRO BOLMARO