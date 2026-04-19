Prima pagina Olimpia Milano-Guerri Napoli, al Forum di Assago si cerca l'impresa

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La Guerri Napoli ospite dell'Olimpia Milano nel pomeriggio ore 16.30. L'approdo di Repesa ha rinvigorito l'ambiente, l'obiettivo è chiudere bene l'anno.

Archiviato definitivamente - o quasi - il capitolo salvezza, la Guerri ha poche speranze di qualificarsi al play-off e si invola verso un finale di stagione con l'obiettivo di fare bene e ricucire il feeling con il proprio pubblico. L'esordio di Repesa la scorsa settimana ha portato entusiasmo all'ambiente, la vittoria contro Treviso è maturata a seguito di un match non spettacolare ma quantomeno ben gestito sul piano dei ritmi e delle scelte. Lo stesso coach croato alla sua prima conferenza post-partita ha confermato di non esser soddisfatto della condizione fisica del gruppo, lamentando cali di intensità nei 40' di gioco, non ha perso occasione per lanciare messaggi a Caruso e Mitrou Long, tra gli altri, dai quali si aspetta sicuramente qualcosa in più guardando alla totalità della stagione disputata. Capitan Willy ha concluso con la miglior prestazione stagionale in doppia doppia (13 + 14 rimbalzi), ha ritrovato motivazioni e spera di aprire una nuova e virtuosa parentesi sotto la gestione di un coach che sa come toccare le corde emotive di giocatori in difficoltà. Si inizia già a programmare per il futuro: "sono a Napoli perché quì c'è un progetto importante per la pallacanestro italiana" dice Jasmin, e in settimana sono trapelate prime indiscrezioni sull'eventualità di partecipare a coppe europee il prossimo anno. Tornando all'attualità, il match odierno contro Milano rappresenta un'impresa quantomeno da tentare.

OLIMPIA MILANO, STAGIONE DA ALTI E BASSI: ORA OBIETTIVO SCUDETTO.

Milano da troppi anni conclude la regular season Eurolega con l'amaro in bocca. Investimenti importanti, risultati deludenti, è un dato di fatto. Il passaggio del timone da Messina a Poeta ha generato una breve scintilla, non abbastanza per garantire quel filotto di risultati utili per sperare il piazzamento nel play-in. L'impressione è che il divario con i top club europei sia ancora largo, a ciò si aggiunge il rammarico per una serie di infortuni molto pesanti che hanno compromesso i programmi, in particolare per Lorenzo Brown, playmaker ex Panathinaikos su cui vertevano enormi aspettative. Gerarchie mai realmente condensate, il problema è sempre lo stesso e in casa meneghina sono aperte profonde riflessioni sulla costruzione del roster per la stagione 2026/2027. Tra i convocati di oggi dovrebbero figurare Quinn Ellis e Nico Mannion nello spot di playmaker, in point-guard Armoni Brooks e Shavon Shields, giocatori dal talento offensivo enorme ma poco adatti a condividere insieme troppi minuti sul parquet. Rientrato da poco Nate Sestina dal lungo infortunio di inizio stagione, impiego marginale nelle rotazioni come per Stefano Tonut. Sotto le plance una coppia di centri di altissimo calibro come Devin Booker e Josh Nebo, coperti dal giovane Ousmane Diop e dal veterano Bryant Dunston. Completeranno le convocazioni due elementi indispensabili per l'equilibrio del quintetto e la versatilità offerta dalle rispettive caratteristiche: Leandro Bolmaro è un giocatore straripante su entrambi i lati del campo e Pippo Ricci assume, ultimamente, responsabilità che vanno ben oltre le mansioni del role player.

Roster lunghissimo e variegato, fisico e atletico, ricco di specialisti e di creators di gioco. Difficile parlare di piano partita e contromisure, Milano è una squadra che può controllare il match in qualsiasi modo ma non è nuova ad up and down specialmente in match di campionato del fine settimana. Potrebbe pesare la trasferta del Pireo di due giorni fa, la sensazione è che il team di Poeta non stia attraversando un periodo di fiducia.

GUERRI NAPOLI, CHI RESTA OUT DAI 12?

Valutazioni in corso. Gli stranieri in roster attualmente sono 7 e uno resterà fuori dai convocati. Gli indizi portano a Nick Marshall, già escluso contro Treviso, ma è pur vero che l'australiano da' garanzie sulla tenuta difensiva nettamente superiori rispetto a Bolton ed El Amin. Proprio quest'ultimo sarà valutato in ballottaggio, ma le prestazioni recenti sono state tutto sommato convincenti nella metà campo offensiva. Complicato ipotizzare l'esclusione di Flagg o Whaley: è una partita troppo fisica, l'EA7 può schierare anche due centri di ruolo in contemporanea, serviranno kg e centimetri nel pitturato per non soffrire eccessivamente a rimbalzo e nei duelli in post-basso. Imprescindibile Mitrou Long, improbabile il dubbio su Doyle, impiegato nell'accoppiamento con Shields e Bolmaro.

L'APPUNTAMENTO

Palla a due ore 16.30 al Forum di Assago. Diretta tv su SKY e LBA TV.