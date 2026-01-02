Guerri Napoli Basket, one step closer: a Varese per ipotecare le Final-8!

La Guerri Napoli vola a Masnago per il primo match del nuovo anno contro Varese. Un successo regalerebbe a coach Magro il primo super obiettivo stagionale.

Il ruggito di Naz Mitrou Long nonostante lo stato febbrile è l'immagine più emblematica della recentissima vittoria interna contro Cantù, successo che chiarisce le intenzioni di un gruppo in crescita e sempre più consapevole del proprio valore. La Guerri Napoli ritrova se stessa dinanzi all'Alcott Arena da primo sold-out stagionale e porta a casa due punti preziosissimi per la corsa alle prime otto posizioni al termine del girone d'andata. Le FinalEight di Coppa Italia in programma a Torino dal 18 al 22 Febbraio si avvicinano, basterebbe una vittoria tra la trasferta a Varese e la seguente - più complicata - interna contro l'EA7 Milano per consegnare il pass al club di Rizzetta. Tuttavia la vicenda Trapani Shark sembra rivolgersi verso il capolinea: altri tre punti di penalità comminati ai siciliani (in questo momento a quota 12 in classifica, pari merito con Trieste e Napoli), giocatori in partenza (proprio oggi Jordan Ford è stato ufficializzato da Istanbul), e probabile esclusione alle porte. "Stay tuned", tra qualche giorno con grande probabilità ci sarà l'epilogo su una vicenda che ha fatto solo del male al movimento cestistico italiano. Tornando al campo, analizziamo il prossimo match dei partenopei, in programma sabato ore 18.15 all'Itelyum Arena di Varese.

CONOSCIAMO L'AVVERSARIA

Varese è una squadra che ha operato male sul mercato estivo, steccando scelte delicate sul comparto U.S.A. L'insoddisfazione della tifoseria lombarda ha fatto leva sulle valutazioni dello staff e dopo poche giornate sono stati effettuati i primi switch al roster. Subito fuori Stephan Moody, playmaker dimostratosi fuori luogo nel contesto del massimo campionato italiano, al suo posto Ike Iroegbu, esperta e talentuosa combo-guard con un trascorso a Treviso nel 2022 (chiuse l'anno con quasi 17 punti di media). Il nigeriano ha completamente svoltato la pericolosità offensiva del reparto esterni varesino: 18.5 punti di media in 9 match disputati con due prestazioni da doppia doppia (punti e assist), 4 vittorie pesantissime in chiave salvezza e adesso i rossi possono ambire anche a qualcosa in più. L'altra novità in corso d'opera è Carlos Stewart Jr., guardia classe 2003: impatto super-positivo nelle sole quattro partite disputate, in cui sono arrivate ben tre vittorie con prestazioni da 19, 16 e 14 punti a referto. La stella della squadra è Olivier Nkamhoua, ala grande finlandese tra i migliori giocatori apprezzati a Eurobasket questa estate. Varese ha resistito agli assalti di alcuni club Eurolega nel mese di Ottobre e salvo colpi di scena dovrebbe poter contare sulle sue prestazioni fino al termine della stagione. Tazè Moore e Nate Renfro garantiscono al quintetto tanta verticalità e atletismo, sono giocatori non particolarmente tecnici ma vettori di energia su ambedue i lati del campo; chiude il parco stranieri Allerik Freeman, ala piccola tiratrice con buone percentuali soprattutto dall'angolo. La vera forza di Varese, tuttavia, risiede nell'asse italiana: Matteo Librizzi, il giovanissimo playmaker prodotto di casa, è un giocatore frizzante capace di accendere il pubblico da un momento all'altro; poi Davide Alviti, tiratore mortifero dai 6 e 75 quando messo in ritmo. Da' molta sostanza anche Elisee Assui, ala piccola di gran muscolatura specializzato negli accoppiamenti difensivi con scorer avversari.

COME STA NAPOLI

Naz Mitrou Long e Savion Flagg hanno giocato contro Cantù sotto effetto di tachipirina per febbre alta fino a poche ore prima della partita. L'influenza è smaltita e ci saranno domani pomeriggio. Da evidenziare lo spirito guerrigliero di Mitrou Long: consultando lo staff medico nel pre-partita, ribadiva a gran voce la sua volontà di esserci per riscattare la pessima prestazione di Venezia e ha concluso il match con il miglior bottino stagionale (doppia doppia con 20 punti, 10 assist e 7 rimbalzi). Caruso positivo, ma ancora molto da dimostrare per soddisfare le aspettative vigenti a inizio anno. Bolton è in uno stato di forma importante, in uno contro uno risulta spesso incontenibile, impressiona la capacità di arrivare fino al ferro con tanta facilità anche 5 o 6 volte nella stessa partita. Crosswell e Simms molto più stabili nel rendimento, si è reso protagonista di qualche buona giocata anche Faggian, finora un po' in sordina. Da Gentile e Treier serve quel contributo non enorme, ma fondamentale, per vincere partite complicate. Ancora occhi puntati su Ish El Amin: due partite al termine del girone d'andata per dimostrare ciò che finora ha soltanto fatto intravedere. Le valutazioni sul suo conto restano aperte e non è escluso un possibile taglio.

LA CLASSIFICA: TRAFFICO INTENSO NEL MID-RANGE

Virtus Bologna 22, Brescia 22, Milano 18, Venezia 18, Tortona 18, Trapani 12, Trieste 12, Napoli 12, Udine 10, Cremona 10, Varese 10, Trento 10, Sassari 10, Cantù 6, Reggiana 6, Treviso 4.

Napoli, in caso di vittoria, avrebbe l'occasione di balzare al sesto posto qualora Trieste (fuori casa a Trento) e Trapani (fuori casa a Bologna) perdessero. Tuttavia, bisogna necessariamente guardarsi le spalle: ben cinque squadre a quota 10 inseguono, e tra queste c'è proprio Varese.