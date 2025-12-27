Guerri Napoli-Cantù, si va verso il sold out! La preview del match

vedi letture

La Guerri Napoli Basketball avrà dalla sua un pubblico da grandi occasioni. Tutto pronto per il match contro Cantù, un posto alle Final-8 in palio.

E' ora di mostrare i muscoli. La Guerri Napoli Basketball ospita l'Acqua San Bernardo Cantù nel Sunday match a sfondo natalizio, pronta una cornice di pubblico da record stagionale (vicino il sold-out) per spingere i ragazzi di coach Magro al primo grande obiettivo dell'anno targato #FinalEight di Coppa Italia. Al Taliercio di Venezia è arrivata una sconfitta da bicchiere mezzo pieno: molti dettagli negativi sotto la lente di ingrandimento, ma la squadra ha dimostrato anima e carattere nel riuscire a riprendere ben due volte un match che sembrava ormai incanalato a senso unico.

Conosciamo l'avversaria

Cantù è una neopromossa che ha investito un budget importante sul mercato estivo, di ben lunga superiore a club già militanti in LBA lo scorso anno. Tuttavia, coach Brienza non ha ancora trovato un buon equilibrio a causa di plurimi risultati negativi che hanno costretto il management ai primi switch nel roster. La Alcott Arena accoglierà con scroscianti applausi Erick Green, il profeta salvezza - a pari merito con Jacob Pullen - lo scorso anno, in quella che sembrava un'autentica mission impossible dopo lo 0-11 iniziale. L'altra bocca da fuoco è Xavier Sneed, giocatore totale in termini di fatturato offensivo e applicazione difensiva, leggermente in calo nelle ultime giornate ma pronto a riprendersi la scena. Jacob Gyliard in regia, il playmaker di minor statura dell'intero campionato ma dotato di skills tecniche da primo della classe: è un giocatore estremamente furbo e pungente, incline a parziali di scia quando riscalda i polpastrelli. Poi Giordano Bortolani, il giocatore più maturo e costante del back-court lombardo, autore finora di una stagione di totale riscatto dopo la parentesi milanese da sparring player. Sotto le plance Oumar Ballo, centrone armadio di 213 cm per 118 kg, ottimo impatto in LBA per lui finora nonostante lo scetticisismo degli addetti ai lavori. Nel supporting cast i veterani Andrea De Nicolao e Ricky Moraschini, validissimi giocatori nonostante l'età avanzata, e i giovani italiani Grant Basile e Leo Okeke, tra i prospetti più interessanti sotto le plance per il futuro azzurro. Uscito dal contratto Jordan Bowden (accasatosi in Germania a Rostock), da capire se Ife Ajayi sarà nelle rotazioni con minutaggio rilevante: l'ala ex Torino potrebbe essere in uscita a breve.

Guerri Napoli, roster al completo per un appuntamento da non fallire

Non sono previste assenze tra i partenopei. Naz Mitrou Long è stato il peggiore in campo nella sconfitta di Venezia, prestazione che definire sotto-tono sarebbe poco. Tuttavia, il playmaker di nazionale greca sarebbe guarito soltanto pochi giorni fa da noie fisiche che si trascinava da qualche settimana. Rasir Bolton è in fiducia, non ha soltanto skills da penetratore come dimostrato dal 5 su 7 dai 6 e 75 domenica scorsa; in nettissima crescita anche Ed Crosswell, meno irruenza e più maturità nelle scelte, voti alti nel suo pagellino personale sia contro Sassari che contro Venezia. Gentile e Treier stanno dando qualcosa in più rispetto all'inizio, Caruso chiamato a una prova d'orgoglio davanti al suo pubblico (nel mentre, sono circolati i primi rumors su una possibile partenza direzione Trieste). El Amin pochi alti e molti bassi, inutile nascondere la valutazione in corso sul suo conto da parte dello staff. Può essere la partita di Simms e Flagg: la bidimensionalità delle ali della Guerri può mettere a dura prova la scarsa mobilità delle controparti canturine.

Situazione classifica

Mancano tre partite al termine del girone d'andata: la classifica al giro di boa decreterà le 8 partecipanti alle Final-8 di Coppa Italia. Napoli è ottava a quota 10, pari merito con Cremona e Trento (rispettivamente nona e decima attualmente). Subito dopo Udine, Sassari e Varese a quota 8. Davanti ai partenopei di raggiungibile c'è solo Trieste (impegnata in casa contro la Virtus Lunedì) a quota 12 e momentaneamente settima. Classifica cortissima, un passo falso può risultare fatale.

L'appuntamento

Palla a due ore 18.30 Domenica 28 Dicembre alla Alcott Arena. Il match sarà visibile sulla piattaforma LBA TV.