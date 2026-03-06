Guerri Napoli, domani con la Virtus esordio per Whaley e Zemaitis! Magro: "10 finali per i playoff"

La Guerri Napoli torna in campo domani nell’anticipo della 21ª giornata di Serie A contro la Virtus Olidata Bologna. Dopo tre settimane di sosta per le Final Eight di Coppa Italia e gli impegni delle Nazionali, la squadra di coach Magro affronta la capolista alle 20.30. Gli azzurri dovranno fare a meno di Naz Mitrou-Long, fermo per un infortunio alla mano destra. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Sahin, Bongiorni e Cassini.

Alla vigilia del match il coach Alessandro Magro ha parlato in conferenza stampa: "Per prima cosa è doveroso ringraziare tutti i componenti della società che hanno partecipato, in maniera tempestiva, alla corsa contro il tempo per tesserare i nostri nuovi due giocatori, che voglio ringraziare anche per la disponibilità dimostrata, per tutto quello che hanno fatto per scendere in campo domani. Affrontiamo la squadra più forte del campionato. Li abbiamo già incontrati in Coppa Italia e ne riconosciamo assolutamente il valore.

Vogliamo però concentrarci su di noi, per dimostrare la nostra convinzione nel poter alimentare il sogno di raggiungere l’obiettivo playoff. Abbiamo 10 partite da giocare, che andranno affrontate come finali. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, del loro supporto per aiutarci a fare quest’impresa, per portare Napoli ai playoff dopo tanti anni. Ora affronteremo questa prima partita del nuovo ciclo con una squadra con caratteristiche diverse. Ci vorrà del tempo per inserire gli ultimi arrivati ma metteremo in campo grande energia".