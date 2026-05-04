Guerri Napoli, Repesa duro dopo il ko di Reggio Emilia: "Non siamo al livello"

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Sconfitta per la Guerri Napoli che cede in trasferta alla Una Hotels Reggio Emilia per 91-80, nella gara della ventinovesima giornata di Serie A.

Sconfitta per la Guerri Napoli che cede in trasferta alla Una Hotels Reggio Emilia per 91-80, nella gara della ventinovesima giornata di Serie A. Gli azzurri giocano una buona partita contro i quotati avversari, cedendo solo nel finale. Si segna molto nelle prime fasi della partita, Napoli da sotto con Totè, Reggio con l’ex Woldetensae, due triple per lui. Williams segna col fallo per l’11-6, il canestro di Mitrou-Long vale la parità. Grande intensità in questa fase di gara, Rossato segna 5 punti in fila, 20-15 a 3 minuti dal primo intervallo, timeout Repesa. Reggio allunga ancora con Rossato, Flagg risponde dall’angolo, pareggia El-Amin. Il primo quarto si chiude sul 26-24 Napoli con il canestro di Caruso. Equilibrio nella prima parte del secondo parziale. Segnano Thor ed El-Amin, il canestro di Barford vale la parità. Napoli segna con Mitrou-Long, Caruso schiaccia il 31-37, time-out Reggio. La formazione di casa si porta nuovamente a -1 con la tripla di Woldetensae, Flagg non sbaglia dalla lunetta, tripla per Bolton, risponde Rossato. Si va all’intervallo lungo sul 42-48 con il canestro di Caruso.

Reggio rientra in parità nella prima parte del terzo parziale con Rossato e con i canestri di Severini e Rossato, Doyle segna per gli azzurri, ma un nuovo parziale della Unahotels porta il punteggio sul 60-54, timeout Napoli. La Guerri non molla e prova a riavvicinarsi con Bolton e Doyle, El-Amin subisce fallo antisportivo e riporta avanti gli azzurri, 62-63 ad un minuto dall’ultimo intervallo. Il quarto si chiude sul 63-63. Parte forte Reggio con Caupain e Williams, 6-0 di parziale, timeout Napoli. Segna da tre punti Doyle, Echenique realizza da sotto, Caupain dalla lunetta da il massimo vantaggio a Reggio, 77-68 a metà quarto. Scambio di triple tra Barford e Bolton, gli azzurri non riescono ad accorciare, mentre la tripla di Thor chiude la partita. Finisce 91-80 per la Unahotels. Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 10 maggio, alle ore 17:00, all’Alcott Arena per l’ultima giornata di Campionato contro Udine.

Dichiarazione di coach Repesa: "Faccio i complimenti a Reggio Emilia, hanno vinto con pieno merito, ma anche noi abbiamo provato fino in fondo a vincere la partita. Non siamo al livello per competere contro una squadra in gran forma. Loro sono molto più fisici di noi, ma non abbiamo l’attitudine a correre. Abbiamo giocato un buon primo tempo, controllando i rimbalzi difensivi e con tanti canestri in transizione. Nella seconda parte della gara Reggio ha preso più rimbalzi di noi. Non siamo stati bravi a rispondere alla loro difesa più dura. Anche gli arbitri hanno perso un po' il controllo della gara. Si è creato molto nervosismo."