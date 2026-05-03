Tuttonapoli Guerri Napoli, a Reggio Emilia ultimo tentativo per i playoff!

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Napoli è chiamata a una grande impresa al PalaBigi per regalarsi un finale di stagione inaspettato. La Reggiana è la miglior squadra del girone di ritorno.

Occorre quantomeno provarci. La Guerri Napoli si avvia verso la conclusione della regular season e avrebbe l'occasione per sperare in un epilogo impronosticabile fino a qualche settimana fa. L'avvento di Repesa ha rinvigorito la squadra e blindato la salvezza con la vittoria interna contro Treviso, domenica scorsa alla Alcott Arena è arrivato il secondo successo casalingo consecutivo contro Trento. L'inseguita è Varese, salda a quota 24 in ottava posizione (Napoli a 20 pari merito con Udine e Cremona), che sconterà però il turno di riposo nella corrente giornata e sarà ospitata dalla Virtus Bologna nell'ultima domenica prossima. Una vittoria a Reggio regalerebbe agli azzurri la chance di giocarsi il tutto per tutto contro Udine tra le mura amiche in quel che sarebbe a tutti gli effetti uno scontro diretto, mentre Cremona duella con la Reyer Venezia (In) e Trieste (Out).

Consueta preview del match partendo dall'analisi dell'avversaria.

REGGIANA, TUTTO PASSA DALLE MANI DI TROY CAUPAIN

La Reggiana di Priftis ha toccato il fondo della classifica per diverse settimane, partenza lentissima a causa di una condizione fisica precaria con l'impegno concorrente in BasketBall Champions League che di certo non ha aiutato. Poi il giro di boa e l'incredibile sterzata: dieci vittorie in dodici partite, dal mercato di riparazione arrivano JT Thor e Riccardo Rossato a dar qualità alle rotazioni, la squadra trova i suoi automatismi e li consolida di giornata in giornata imparando a vincere anche su campi complicatissimi.

Troy Caupain è il riferimento assoluto di coach e compagni. Playmaker di navigata esperienza già passato in Italia in canotta Brescia, sta mantenendo un rendimento costante e sempre ricco di ottimi numeri. Compone un’asse di tutto rispetto con Jaime Echenique, il gigante colombiano che presidia i tabelloni, stagione super-positiva alla prima esperienza in LBA. C’è anche Jaylen Barford nello starting 5, probabilmente il miglior difensore su palla dell’intero campionato e non timido dall’altra parte del campo, sa prendersi anche responsabilità pesanti. Come accennato in precedenza, JT Thor ha segnato l’upgrade decisivo del roster: ala grande di 206 cm, è un giocatore complicatissimo da contenere sia in penetrazione che al tiro da fuori. Sfrutta l’apertura di braccia e mette la palla alta, praticamente impossibile contestargli tiri se non al limite del fallo; dall’altra parte del campo è un difensore bidimensionale che può tenere diversi accoppiamenti sui cambi difensivi. E’ solido lo zoccolo italiano composto dall’ex di giornata Lorenzo Uglietti, tra i migliori play subentranti dalla panchina di tutta la LBA, Luca Severini a dar sostanza e fisicità e Thomas Woldetensae, altro ex di giornata che viene utilizzato da specialista difensivo e tiratore. Annata sotto-tono per Michele Vitali, non brillante quanto gli anni addietro, soffre la folta concorrenza nel reparto e dall’arrivo di Rossato il suo minutaggio si è ancor più ristretto. In crescita Bryson Williams, partito a marce basse nei primi mesi ma ha trovato condizione atletica e fiducia di giornata in giornata, nelle ultime vittorie di Reggio c’è tantissimo del suo contributo.

GUERRI NAPOLI, LARGO ALL'ISTINTO

Non è una partita che si può vincere sul piano tattico. La Reggiana è più fisica, più organizzata, più oleata nei meccanismi di gioco, più lunga nelle rotazioni, e soprattutto il PalaBigi è un fattore determinante. Napoli dovrà rompere gli equilibri di una partita che i locali cercheranno di controllare dall'inizio alla fine, e per farlo dovrà affidarsi talvolta all'istinto dei suoi giocatori più eversivi. Andare troppo sui duelli e accettare una partita riflessiva potrebbe non essere una buona idea, spesso Reggio porta in campo quintetti fisici e alti che soffrono le transizioni avversarie ed è questa la strada da percorrere. Particolar attenzione alla spesa falli: Echenique e Thor "stressano" molto i centri avversari e lucrano falli soprattutto nelle battute iniziali della partita. Si dovrà lavorare di raddoppi e aiuti difensivi sul centro colombiano.

Per ciò che concerne le convocazioni, probabile ancora l'esclusione per Nick Marshall.

APPUNTAMENTO

Palla a due ore 17.00 al PalaBigi. Diretta su LBA TV.