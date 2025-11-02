Si ferma il Napoli Basket: ko in trasferta con la capolista Tortona

Dopo due vittorie consecutive, si ferma la risalita in classifica del Napoli Basket, che perde 87-76 a Tortona contro il Derthona Basket nel match valido per la quinta giornata di Serie A1. Dopo i primi due quarti equilibrati i padroni di casa prendono il largo nel terzo quarto con una parziale di 9-2 e chiudono avanti 65-55.

Ad inizio ultimo quarto Napoli tenta il rientro con un parziale di 5-0 che gli vale il -7 ma Tortona è brava a contenere i partenopei e a ricacciarli sul -11, vantaggio che si mantiene costante fino a metà periodo quando Tortona allunga fino al +15. Sei giocatori azzurri in doppia cifra e Croswell top scorer con 13 punti. In classifica gli azzurri scendono all'undicesimo posto, mentre il Derthona agguanta le capoliste Bologna, Milano e Brescia.