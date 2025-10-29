Ufficiale Napoli Basket annuncia rinnovo partnership con Fruit Village: sarà Main Sponsor

Napoli Basket è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Fruit Village, una collaborazione fondata su valori comuni come spirito di squadra, passione, lealtà e impegno verso obiettivi condivisi. Dopo essere stati sponsor dell'arena, nelle ultime due stagioni, il legame tra le due realtà continua anche nella stagione 2025/2026. Fruit Village sarà Main Sponsor ufficiale del club azzurro, con la presenza del marchio dell'azienda sulle canotte ufficiali e sul campo da gioco. Un progetto che unisce sport e turismo, due mondi capaci di generare emozioni autentiche e un profondo senso di appartenenza.

Dichiarazioni del Direttore Generale del Napoli Basket, Riccardo Marziantonio:

“Il rinnovo della partnership con Fruit Village, che diventa Main Sponsor del Napoli Basket, ci riempie di orgoglio. Condividiamo la stessa visione fatta di passione, impegno e voglia di crescere. Portare un marchio di respiro nazionale e internazionale sulla nostra maglia è motivo di grande soddisfazione. Un ringraziamento speciale al dott. Landi e a Fruit Village per la fiducia e per essere al nostro fianco in questa nuova stagione.”

Dichiarazione dell’Amministratore Unico di Fruit Village, dott. Cesare Landi:

“Sono ormai 4 anni che Fruit Village ed il Napoli Basket sono sulla stessa linea d'onda, e anche questa stagione 2025/2026 è stata confermata questa partnership che rappresenta per noi un eccellente esempio di determinazione e capacità di creare le condizioni per perseguire ottimi risultati con tenacia e passione. Ci sentiamo parte del tessuto socio-economico della nostra regione e anche per questo siamo orgogliosi di questa partnership con una società che è motivo di forte orgoglio per Napoli e per tutta la Campania e mette alla base della propria filosofia la funzione sociale positiva utile dello sport”.