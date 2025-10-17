Ufficiale

Napoli Basket, che soddisfazione: Caruso convocato in Nazionale!

Napoli Basket, che soddisfazione: Caruso convocato in Nazionale!
Ieri alle 22:50Basket Napoli
di Pierpaolo Matrone

Grande soddisfazione in casa Napoli Basket: Guglielmo Caruso è stato convocato dal nuovo commissario tecnico della Nazionale, Luca Banchi, per il raduno in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Gli azzurri chiuderanno il mini-ritiro con uno scrimmage contro la RSR Sebastiani Rieti, primo test in vista degli impegni ufficiali.

Per l’Italia di Banchi si tratta dell’inizio del percorso verso le qualificazioni ai Mondiali 2027, che prenderanno il via il 27 novembre a Tortona con la sfida contro l’Islanda. Tra i giocatori selezionati figura anche Leo Faggian, che resterà a disposizione in caso di necessità.