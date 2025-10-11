Il Napoli Basket crolla nell'ultimo quarto contro Trieste: finisce 79-84 al PalaBarbuto

Ieri alle 23:15Basket Napoli
di Davide Baratto

Il Napoli Basket perde in casa al PalaBarbuto contro la Pallacanestro Trieste: i ragazzi del coach Magro crollano nell'ultimo quarto perdendo 79-84, dopo che erano arrivati in vantaggio all'ultima fase del match (62-56 a fine terzo quarto). È la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Virtus Bologna per gli azzurri, che al momento stazionano al penultimo posto in classifica a quota 0 punti, dietro solo il Trapani a -2 per la penalizzazione.