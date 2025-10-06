Sconfitta netta al debutto: Napoli Basket ko a Bologna contro i campioni d'Italia

Debutto stagionale con sconfitta per il Napoli Basket, che perde nettamente a Bologna contro la Virtus 105-88 nel posticipo del 1° turno di Serie A1. Dopo il primo tempo chiuso con i campioni d'Italia avanti di 19 punti, nella ripresa gli azzurri partono forte con Simms e Bolton, ma la Virtus reagisce subito con un gioco da tre punti di Alston e una tripla di Taylor che riportano fiducia e ritmo ai bianconeri, avanti di oltre venti punti. Smailagic e Morgan tengono alto il livello, mentre Croswell e Caruso provano a riavvicinare Napoli fino al -13 (63-50).

Nel finale del terzo quarto Edwards e Niang ristabiliscono le distanze, portando la Virtus sul 72-56. L’ultimo periodo scorre con Napoli che tenta di reagire con Flagg e Mitrou-Long, ma la squadra di Banchi resta saldamente in controllo grazie alla potenza di Alston, l’energia di Jallow e la precisione di Edwards.