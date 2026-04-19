Caso Lukaku, domani il rientro e il confronto con Conte! Non si esclude l'ipotesi fuori rosa

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Si avvicina il momento della verità per Romelu Lukaku. Dopo settimane di tensione, l’attaccante è atteso domani a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti e chiarire la propria posizione con il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, Big Rom tornerà dopo un mese di lavoro personalizzato in Belgio, comunicando il rientro tramite il suo agente. Una scelta che aveva portato il club ad aprire un procedimento disciplinare, dopo che il giocatore aveva disatteso due convocazioni.

Caso Lukaku, l'ipotesi fuori rosa rimane

Alla base della vicenda, la decisione del belga di gestire autonomamente il recupero dall’infortunio all’ileopsoas tra Bruxelles e Anversa, “contrariamente alle indicazioni del Napoli”. Ora è previsto un faccia a faccia con Conte e la dirigenza per chiarire quanto accaduto. Resta aperto anche lo scenario più duro: “Non è esclusa l’ipotesi fuori rosa”, una decisione che avrebbe conseguenze pesanti sia per il club che per il giocatore, a rischio anche per il prossimo Mondiale. Il caso è tutt’altro che chiuso.