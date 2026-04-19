Napoli svuotato! Gazzetta: "Cade anche l'alibi infortuni! Se l'andazzo è questo ci si guardi dietro..."

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Il Napoli sfoggia una delle peggiori prove dell'anno e dice addio definitivamente al sogno Scudetto: al Maradona passa la Lazio per 0-2. Prestazione irriconoscibile per gli uomini di Antonio Conte, mai come oggi sconnessi mentalmente e protagonisti di tanti errori. In avvio il gol di Cancellieri, poi ad inizio ripresa il bis di Basic, nel mezzo un rigore parato da Milinkovic-Savic. Una serata che lascia pochi dubbi: questo Napoli ha tanto, tantissimo da migliorare. Anche al completo.

Il commento de La Gazzetta dello Sport: "Conte, cade un alibi"

Questo il duro commento de La Gazzetta dello Sport: "La sconfitta dei padroni di casa riduce i tempi d'attesa dell'Inter: il destino tricolore si compirà prima del previsto, ora che il divario è di 12 punti, e la squadra di Conte svuotata, comincia davvero a guardarsi indietro. II Milan può agganciarla, le altre arriveranno se l'andazzo è questo. Cade anche l'alibi del "cosa sarebbe successo se..." non ci fossero stati tutti gli infortuni che hanno condizionato la stagione: dopo il mezzo flop del Tardini, i Fab Four steccano ancora, e di brutto".