A chi il 7 dello United? Sul sito della Premier Ronaldo e Cavani hanno lo stesso numero

Una maglia per due: sul sito della Premier League sia Cristiano Ronaldo sia Edinson Cavani risultano come numeri 7 del Manchester United. Il mistero si infittisce, visto che se El Matador non lascerà Old Trafford Cristiano non potrà indossare il "suo" numero a causa del regolamento del massimo campionato inglese.

La spiegazione plausibile di questo doppio 7 dei Red Devils potrebbe essere però il fatto lo United non ha ancora comunicato il nuovo numero dell'ex Juventus, con la Premier costretta dunque a riattivare la pagina del giocatore sul proprio sito web col numero indossato 12 anni fa. Salvo deroghe speciali dell'ultim'ora dalla Lega, Cristiano Ronaldo - almeno in campionato - dovrà cambiare maglia.