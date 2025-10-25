Accorcia subito l'Inter, Buongiorno tocca con il braccio: Calhanoglu trasforma il rigore

Oggi alle 19:25Brevi
di Daniele Rodia

Dura poco il doppio vantaggio del Napoli, dagli sviluppi di un traversone Lautaro colpisce di testa e prende il braccio di Buongiorno: l'arbitro inizialmente lascia correre ma dopo l'on field review concede il calcio di rigore. Dal dischetto un freddissimo Çalhanoğlu spiazza Milinkovic-Savic. 2-1 al Maradona. Lunghissima