Accordo Abramovich-Governo: potrà vendere il Chelsea, ma ha solo 10 giorni

TuttoNapoli.net

© foto di phcimages.com/Image Sport

Grandi notizie per il Chelsea, che dopo giorni di puro caos potrebbe tornare a respirare. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, Roman Abramovich avrebbe raggiunto un accordo con il Governo inglese per cedere il club, dopo che lo stesso Governo aveva bloccato le operazioni negli scorsi giorni. Il Governo avrebbe imposto al russo una deadline di una decina di giorni, entro la fine della prossima settimana, per la cessione del club.

Abramovich ha così comunicato a The Rain Group, la banca statunitense che si occupa della cessione del club, di riattivare ogni operazione di vendita: al momento sono diversi gli imprenditori interessati, tra cui il multimiliardario Nick Candy, che ha confermato negli scorsi giorni l'interesse di rilevare il club londinese.