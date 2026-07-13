D'Agostino cambia squadra: l'ex azzurro lascia il Giugliano per una neopromossa in Serie C

D'Agostino cambia squadra: l'ex azzurro lascia il Giugliano per una neopromossa in Serie CTuttoNapoli.net
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lunedì 13 luglio 2026, 16:40Brevi
di Pierpaolo Matrone
Giuseppe D'Agostino, attaccante classe 2003 cresciuto nelle giovanili del Napoli da due stagioni in forza al Giugliano, si avvicina al Savoia.

Si avvicina un nuovo colpo di mercato per il Savoia. Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club neo promosso in Serie C è ad un passo dalla fumata per Giuseppe D'Agostino, attaccante classe 2003 cresciuto nelle giovanili del Napoli da due stagioni in forza al Giugliano. Per il calciatore pronto un contratto biennale.