D'Agostino cambia squadra: l'ex azzurro lascia il Giugliano per una neopromossa in Serie C
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Giuseppe D'Agostino, attaccante classe 2003 cresciuto nelle giovanili del Napoli da due stagioni in forza al Giugliano, si avvicina al Savoia.
Si avvicina un nuovo colpo di mercato per il Savoia. Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club neo promosso in Serie C è ad un passo dalla fumata per Giuseppe D'Agostino, attaccante classe 2003 cresciuto nelle giovanili del Napoli da due stagioni in forza al Giugliano. Per il calciatore pronto un contratto biennale.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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