Prima pagina Calciomercato Serie A, Tuttosport: "Juve, offerto Matic. Atta sogno viola. Inter su Chalobah"

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Tanto mercato sulla prima pagina di Tuttosport oggi in edicola. Il titolo principale è dedicato alla Juventus, con il nome di Nemanja Matic in primo piano: il centrocampista sarebbe stato proposto ai bianconeri come possibile rinforzo per la mediana. Il club valuta il profilo del serbo, in attesa di definire le prossime mosse sul mercato e le esigenze della nuova squadra.

Atalanta e Inter protagoniste delle operazioni

Di spalla trovano spazio altre due trattative importanti. L'Atalanta si muove per portare in rosa un nuovo elemento e punta su Atal, destinato a vestire la maglia della Fiorentina. L'Inter, invece, dopo aver chiuso l'operazione Khalaili, continua a guardare al mercato per completare il reparto difensivo: il nome seguito è quello di Trevoh Chalobah, profilo considerato interessante per dare nuove soluzioni alla retroguardia nerazzurra.