Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 23 Norvegia-Inghilterra, nella notte l'ultimo quarto

Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 23 Norvegia-Inghilterra, nella notte l'ultimo quartoTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Mondiali 2026 in TV: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, orari e canali.

Nuova giornata di quarti di finale ai Mondiali 2026. Stasera alle 23 sfida tutta europea a Miami tra Norvegia e Inghilterra. Nella notte l'ultimo quarto che vede affrontarsi a Kansas City i campioni del mondo dell'Argentina e la Svizzera. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 11 LUGLIO

20.00 Spagna-Germania (Finale Europei Under 19) - UEFA.TV

23.00 Norvegia-Inghilterra (Mondiali) - DAZN e RAI 1

DOMENICA 12 LUGLIO

03.00 Argentina-Svizzera (Mondiali) - DAZN e RAI 1