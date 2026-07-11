Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 23 Norvegia-Inghilterra, nella notte l'ultimo quarto
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Mondiali 2026 in TV: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, orari e canali.
Nuova giornata di quarti di finale ai Mondiali 2026. Stasera alle 23 sfida tutta europea a Miami tra Norvegia e Inghilterra. Nella notte l'ultimo quarto che vede affrontarsi a Kansas City i campioni del mondo dell'Argentina e la Svizzera. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 11 LUGLIO
20.00 Spagna-Germania (Finale Europei Under 19) - UEFA.TV
23.00 Norvegia-Inghilterra (Mondiali) - DAZN e RAI 1
DOMENICA 12 LUGLIO
03.00 Argentina-Svizzera (Mondiali) - DAZN e RAI 1
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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