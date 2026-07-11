Foto De Bruyne saluta i mondiali, la moglie: "Sempre con te, in ogni capitolo"

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Kevin De Bruyne è stato eliminato dai mondiali 2026 con il suo Belgio dopo la sconfitta di misura per 2-1 contro la Spagna con la rete nel finale del solito Merino. Il belga, calciatore del Napoli, ha giocato gran parte della partita incidendo anche nella rete del momentaneo 1-1 con un visionario passaggio per Castagne autore dell'assist per l'incornata di De Ketaelare.

A fine gara, la moglie del fuoriclasse classe 1991, ha salutato il marito sugli spalti e sui propri profili social è apparsa una frase dedicata al calciatore: "con te attraverso ogni capitolo"