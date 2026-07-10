Il Napoli lo trattò per il dopo-Kvara, ora Adeyemi lascia il Dortmund per il Barcellona: le cifre

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Karim Adeyemi è stato trattato dal Napoli dopo l'addio di Kvaratskhelia. Oggi si trasferisce al Barcellona per 22 milioni più 7 di bonus.

Il Barcellona piazza un altro colpo di mercato per le fasce d'attacco. Karim Adeyemi è pronto a vestire la maglia blaugrana dopo l'accordo raggiunto con il Borussia Dortmund. A riportarlo è Fabrizio Romano, secondo cui le due società hanno definito tutti gli aspetti dell'operazione, che consentirà al club catalano di aggiungere al reparto offensivo uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Per l'attaccante tedesco è già pronto un contratto della durata di cinque anni, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare dopo il completamento delle ultime formalità.

I dettagli dell'accordo tra Barça e Borussia

L'intesa tra i due club è stata raggiunta sulla base di 22 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungeranno 7 milioni di bonus, legati soprattutto alle presenze del giocatore e agli eventuali successi di squadra. Una formula che ha soddisfatto sia il Borussia Dortmund sia il Barcellona, permettendo di chiudere rapidamente una trattativa che nelle ultime settimane aveva registrato importanti passi avanti.

Adeyemi ha scelto solo il Barcellona

Determinante è stata anche la volontà del calciatore. Sempre secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Adeyemi avrebbe dato assoluta priorità al trasferimento in Catalogna, respingendo altre opportunità pur di approdare al Barcellona. Una scelta che ha facilitato i negoziati e permesso alle parti di trovare rapidamente un punto d'incontro. Il club blaugrana si assicura così un rinforzo di qualità e prospettiva, destinato a ricoprire un ruolo importante nel nuovo progetto tecnico.