Tuttonapoli Allegri, 17 gol subiti nelle prime undici gare: altro "record" negativo per il Napoli

Il pareggio per 3-3 contro la Roma porta il Napoli di Massimiliano Allegri a 17 gol subiti nelle prime undici partite ufficiali della stagione: dieci in Serie A e sette in Champions League. Lo stesso dato era stato registrato. solo due volte negli ultimi 30 anni: nelle stagioni 2025/26 e 1997/98.

In quella disastrosa stagione il Napoli aveva incassato addirittura 28 reti nelle prime undici gare tra campionato e Coppa Italia. Dal 1998/99 al 2024/25, invece, non aveva mai raggiunto quota 17: il massimo del periodo era stato di 16. Quello della squadra di Allegri è dunque il secondo avvio consecutivo da 17 gol subiti, dopo che un dato simile era mancato per ventotto stagioni.