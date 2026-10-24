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Allegri, 17 gol subiti nelle prime undici gare: altro "record" negativo per il Napoli
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Il pareggio per 3-3 contro la Roma porta il Napoli di Massimiliano Allegri a 17 gol subiti nelle prime undici partite ufficiali della stagione: dieci in Serie A e sette in Champions League. Lo stesso dato era stato registrato. solo due volte negli ultimi 30 anni: nelle stagioni 2025/26 e 1997/98.
In quella disastrosa stagione il Napoli aveva incassato addirittura 28 reti nelle prime undici gare tra campionato e Coppa Italia. Dal 1998/99 al 2024/25, invece, non aveva mai raggiunto quota 17: il massimo del periodo era stato di 16. Quello della squadra di Allegri è dunque il secondo avvio consecutivo da 17 gol subiti, dopo che un dato simile era mancato per ventotto stagioni.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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