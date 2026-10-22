Conte, quale futuro? Resistono le ipotesi Man United e Juventus: chiara la sua posizione

Antonio Conte vuole tornare subito in panchina. L'ex Napoli viene accostato al Manchester United e alla Juventus: il tecnico cerca un progetto per vincere.

L'ombra di Antonio Conte torna ad allungarsi sulle grandi panchine europee in difficoltà. Nelle ultime ore il nome dell'ex allenatore del Napoli viene accostato soprattutto al Manchester United, ulteriormente entrato in crisi dopo la sconfitta contro il Como. Conte è uno dei tecnici più importanti attualmente senza contratto e ha già manifestato la volontà di rimettersi subito in gioco. A Napoli è diventato il primo allenatore capace di vincere lo Scudetto in tre piazze differenti, mentre in Inghilterra ha conquistato la Premier League con il Chelsea e ha successivamente guidato il Tottenham. A inizio mese aveva tracciato anche l'identikit della sua prossima possibile destinazione: "Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per spolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club dove c'è pressione, dove, alla fine, sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per vincere".

Conte vuole tornare in panchina: United e Juventus sullo sfondo

Parole che si sposano con la situazione dello United, ma che hanno inevitabilmente riacceso anche le suggestioni legate alla Juventus, soprattutto dopo il pesante 0-3 contro la Lazio. Conte fu l'allenatore che diede il via al ciclo dei nove Scudetti consecutivi bianconeri dopo due settimi posti. Resta però una condizione fondamentale per il suo ritorno: avere un progetto costruito per competere ai massimi livelli. "So benissimo che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: possiamo vincere". Conte vuole le chiavi del progetto e una società pronta a sostenerne le richieste: resta da capire quale grande club sarà disposto ad affidargliele. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.