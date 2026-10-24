Sondaggio - Il Napoli si fa riprendere dalla Roma, chi è stato il migliore in campo? Vota qui!

Il Napoli gioca molto bene entrambi i tempi, ma dopo essere andato in vantaggio due volte si fa riprendere dalla Roma. Nel finale succede di tutto.

Finisce 3-3 una bellissima gara tra Napoli e Roma: doppio vantaggio azzurro con la rovesciata di Anguissa ed il colpo di testa di McTominay. Risale poi la Roma prima con la prodezza di Soulè e poi con il tap-in di Balerdi. Nel finale succede di tutto. Prima McTominay colpisce in buca d'angolo, poi Beukema si lascia cadere e Balerdi colpisce ancora.

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