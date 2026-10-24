Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, c'è Napoli-Roma
Sabato 24 ottobre ricco di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con l'ottava giornata di Serie A che entra nel vivo. Riflettori puntati soprattutto su Napoli-Roma, in programma alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona e trasmessa in esclusiva su DAZN, gratuitamente. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano di rilanciarsi in classifica contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, ancora imbattuti in campionato. Alle 15:00 spazio a Como-Sassuolo e Cagliari-Bologna, mentre alle 20:45 sarà la volta di Lazio-Parma, visibile anche su Sky. Non mancano gli appuntamenti internazionali, con Aston Villa-Manchester City, Arsenal-Everton e Chelsea-Tottenham in Premier League. Di seguito la programmazione completa.
Calcio in TV, le gare di sabato 24 Ottobre
11.00 Juventus-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Roma-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Milan-Ternana (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
13.00 Fiorentina-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Aston Villa-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
13.30 Charlton-Norwich (Championship) - COMO TV
14.00 Rayo Vallecano-Elche (Liga) - DAZN
14.30 Spezia-Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Sambenedettese-Livorno (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Inter U23-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Atalanta U23-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Scafatese-Barletta (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Treviso-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Como-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cagliari-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Avellino-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Virtus Entella-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Cremonese-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Modena-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Cesena-Monza (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO
15.00 Bologna-Empoli (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.30 Lipsia-Elversberg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Arsenal-Everton (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
16.00 Coventry-Fulham (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Preston-West Bromwich Albion (Championship) - COMO TV
16.00 Napoli-Inter (Serie A femminile) - DAZN
16.15 Racing-Santander-Espanyol (Liga) - DAZN
17.15 Catanzaro-Ascoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Tolosa-Troyes (Ligue 1) - LIGUE 1+
17.30 Union Brescia-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
17.30 Vis Pesaro-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Savoia-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Alcione-Carpi (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
18.00 Napoli-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Chelsea-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
18.30 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
18.30 Valencia-Villarreal (Liga) - DAZN
18.30 Juventus-Roma (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
19.30 Arezzo-Benevento (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.30 Montreal Impact-Nashville (MLS) - APPLE TV
19.30 Rapid Vienna-Austria Lustenau (Bundesliga austriaca) - COMO TV
20.30 Norimberga-Kaiserslautern (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT MAX e NOW
20.45 Lazio-Parma(Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Lens-Paris FC (Ligue 1) - LIGUE 1+
21.00 Atletico Madrid-Deportivo A Coruna (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.30 Gil Vicente-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
21.30 Columbus Crew-Toronto (MLS) - APPLE TV
23.30 New York RB-Inter Miami (MLS) - APPLE TV
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