Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, c'è Napoli-Roma

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, c'è Napoli-RomaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto
Calcio in TV sabato 24 ottobre: Napoli-Roma alle 18 su DAZN, Lazio-Parma anche su Sky. Tutti gli orari e le dirette della giornata

Sabato 24 ottobre ricco di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con l'ottava giornata di Serie A che entra nel vivo. Riflettori puntati soprattutto su Napoli-Roma, in programma alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona e trasmessa in esclusiva su DAZN, gratuitamente. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano di rilanciarsi in classifica contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, ancora imbattuti in campionato. Alle 15:00 spazio a Como-Sassuolo e Cagliari-Bologna, mentre alle 20:45 sarà la volta di Lazio-Parma, visibile anche su Sky. Non mancano gli appuntamenti internazionali, con Aston Villa-Manchester City, Arsenal-Everton e Chelsea-Tottenham in Premier League. Di seguito la programmazione completa.

Calcio in TV, le gare di sabato 24 Ottobre

11.00 Juventus-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Roma-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Milan-Ternana (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

13.00 Fiorentina-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Aston Villa-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

13.30 Charlton-Norwich (Championship) - COMO TV

14.00 Rayo Vallecano-Elche (Liga) - DAZN

14.30 Spezia-Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW

14.30 Sambenedettese-Livorno (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

14.30 Inter U23-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 253) e NOW

14.30 Atalanta U23-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

14.30 Scafatese-Barletta (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

14.30 Treviso-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Como-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Cagliari-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Avellino-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Virtus Entella-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Cremonese-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Modena-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sudtirol-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Cesena-Monza (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Bologna-Empoli (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.30 Lipsia-Elversberg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Arsenal-Everton (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Coventry-Fulham (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.00 Preston-West Bromwich Albion (Championship) - COMO TV

16.00 Napoli-Inter (Serie A femminile) - DAZN

16.15 Racing-Santander-Espanyol (Liga) - DAZN

17.15 Catanzaro-Ascoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.15 Tolosa-Troyes (Ligue 1) - LIGUE 1+

17.30 Union Brescia-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

17.30 Vis Pesaro-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 252) e NOW

17.30 Savoia-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 253) e NOW

17.30 Alcione-Carpi (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

18.00 Napoli-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Chelsea-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

18.30 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

18.30 Valencia-Villarreal (Liga) - DAZN

18.30 Juventus-Roma (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

19.30 Arezzo-Benevento (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

19.30 Montreal Impact-Nashville (MLS) - APPLE TV

19.30 Rapid Vienna-Austria Lustenau (Bundesliga austriaca) - COMO TV

20.30 Norimberga-Kaiserslautern (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT MAX e NOW

20.45 Lazio-Parma(Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Lens-Paris FC (Ligue 1) - LIGUE 1+

21.00 Atletico Madrid-Deportivo A Coruna (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.30 Gil Vicente-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

21.30 Columbus Crew-Toronto (MLS) - APPLE TV

23.30 New York RB-Inter Miami (MLS) - APPLE TV