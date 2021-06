Attacco hacker: in tilt molti siti di grandi media in tutto il mondo

Un cyberattacco su larga scala ha colpito molti siti governativi- tra i quali quello del governo britannico - siti di giornali come New York Times, Financial Times, Spectator e Guardian e di network televisivi come la Cnn Spectator. Segnalazioni arrivano da diverse parti del mondo, con i messaggi di errore che campeggiano sulle pagine bianche dei siti dei media più popolari. Lo riporta Repubblica.