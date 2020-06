Barça, frecciata di Setién ad Arthur: "Non è il primo che arriva e non mantiene le aspettative"

Tra le tante dichiarazioni di oggi in conferenza stampa, c'è una frase di Quique Setién che ha suscitato più delle altre l'interesse della stampa spagnola: "Arthur non sarebbe certo il primo calciatore che arriva con delle aspettative che alla fine non riesce a mantenere", è stata la frecciatina del tecnico del Barcellona al centrocampista brasiliano diretto verso la Juventus.

"Ci saranno tifosi che vedranno una buona opportunità per il club e altri che penseranno invece che sarebbe meglio se restasse qui", ha aggiunto Setién. Con un'osservazione che tra i tifosi ha acceso ancor di più il dibattito sulla bontà (o meno) dello scambio con Miralem Pjanic.