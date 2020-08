Barcellona, Bartomeu fa fuori i senatori: ecco gli 8 da cui si ripartirà

Nella serata di ieri ha parlato il presidente del Barcellona Bartomeu, che ha annunciato grandi cambiamenti ma anche importanti conferme: su tutte quella di Lionel Messi, che sarà il pilastro del progetto del nuovo tecnico. Ad allenare i blaugrana sarà Ronald Koeman, l'annuncio ufficiale sarà dato nei prossimi giorni, siccome il tecnico è ancora sotto contratto con la Federcalcio olandese.

Addio ai senatori: Bartomeu ha parlato anche di "provvedimenti drastici", che porteranno ad addii eccellenti. Resteranno sicuramente i giovani: ter Stegen, Ansu Fati, Lenglet, Semedo, De Jong, Dembélé, oltre a Messi e Griezmann. All'appello, per motivi anagrafici e non solo, mancano però alcuni pilastri degli ultimi anni. Da Gerard Piqué, che si era "fatto da parte" dopo il tracollo contro il Bayern, fino a Busquets, Suarez e Jordi Alba, sono tanti i giocatori a rischio. E in partenza, con ogni probabilità, ci sono anche Arturo Vidal e Ivan Rakitic. Il ciclo è finito, ma l'Era Messi continua. Il Barcellona progetta il futuro e chissà se potrebbe esserci spazio per Lautaro Martinez: il presidente ha confermato l'esistenza di una trattativa prima del lockdown, ma adesso ci sono altre valutazioni da fare, con il nuovo allenatore e una rosa da rifondare.