BBC - Everton un disastro manageriale: la ricostruzione per Ancelotti sarà una fatica di Ercole

Risollevare le sorti dell'Everton, facendo mercato a prezzi giusti, sarà una fatica di Ercole per Carlo Ancelotti. A scriverlo è la BBC, secondo cui la ricostruzione dei Toffees è più complicata di quel che si pensava in quanto il club ha tanti problemi: vecchi acquisti costosi e sbagliati, Fair Play Finanziaria, i risultati che non arrivano. L'Everton - si legge - ha buchi enormi in organico e nessun grande giocatore. La ricostruzione dovrà essere totale.