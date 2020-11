Belgio-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Mertens torna titolare

Sono state ufficializzate le formazion di Belgio-Inghilterra, gara valida per il Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Per i diavoli rossi torna titolare, dopo un turno di riposo, l'azzurro Dries Mertens, che agirà insieme a De Bruyne alle spalle dell'interista Romelu Lukaku. Per l'Inghilterra a guidare l'attacco è Kane. Di seguito le formazioni ufficiali.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T.Hazard; Mertens, De Bruyne; Lukaku.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Mings, Dier, Walker; Trippier, Rice, Henderson, Chilwell; Grealish, Mount; Kane.