Benfica, saltato Cavani: nessun ripensamento ed è già pronto il piano B

Saltato l'arrivo di Edinson Cavani per le esagerate richieste economiche, il Benfica non ha intenzione di ripensarci e guarda già ad un altro obiettivo. Secondo la stampa portoghese, il piano B porta il nome di Diego Costa, attaccante dell'Atletico Madrid che sarebbe ora la prima scelta dei lusitani. In primis si proverà a convincere il giocatore, per poi ottenere l'ok dell'Atletico.