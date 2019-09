Berlusconi esagera: "Il mio Monza vincerebbe 3-0 contro questo Milan"

Silvio Berlusconi, patron del Monza, ha parlato così dell'ottimo momento della sua squadra, regalando anche una battuta al suo vecchio amore a margine dell'evento Helicopter Day: "Se domani dovessimo vincere a Lecco, otterremmo per la prima volta nella storia cinque vittorie di fila in avvio di campionato. Ho parlato con l'attuale presidente del Milan e gli ho detto di organizzare un'amichevole: vinciamo noi 3-0, si esagera (ride, ndr). Chi ha visto il Monza di recente ha assistito a partite piacevoli, si vede l'effetto degli schemi studiati da me, Brocchi e Galliani".