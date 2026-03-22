Prima pagina
Boom di visitatori allo stadio, Il Mattino: "Tutti pazzi per il Maradona"
Il Mattino in prima pagina sull'apertura del Maradona per le Giornate FAI: folla di visitatori e Manfredi annuncia la riapertura del sacrario
"Tutti pazzi per il Maradona", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando dell'enorme afflusso di visitatori allo Stadio Diego Armando Maradona, aperto per le Giornate FAI Primavera. Il sommario: "Luoghi Fai, folla allo stadio. Manfredi: pronti a riaprire il sacrario". Di seguito la prima pagina integrale.
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