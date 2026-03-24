Prima pagina

Si riapre la lotta Scudetto, Il Mattino: "In tre sull'8 volante"

Si riapre la lotta Scudetto, Il Mattino: "In tre sull'8 volante"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto
Il Mattino in prima pagina sulla corsa al titolo in Serie A: "In tre sull'8 volante", Inter in difficoltà con Milan e Napoli che puntano la vetta

"In tre sull'8 volante", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della lotta Scudetto, tra gli azzurri e le due squadre di Milano, riapertasi improvvisamente. Il sommario: "L'Inter soffre, Milan e Napoli all'assalto del primo posto". Di seguito la prima pagina integrale.