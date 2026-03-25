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Tuttosport: "Italia, vali dieci volte più di loro"
TuttoNapoli.net
"Italia, vali dieci volte più di loro" si legge sulla prima di Tuttosport in riferimento all'attesa per la gara della Nazionale di domani contro l'Irlanda del Nord.
JUVENTUS - In prima pagina anche la Juventus, che sta lavorando al rinnovo di Dusan Vlahovic. Gli agenti dell'attaccante infatti sono arrivati a Torino, dove lavoreranno per trovare un'intesa con il club su ingaggio e durata del contratto. Vlahovic è in scadenza al 30 giugno ma ha deciso di rimanere, con il suo entourage che sta cercando di arrivare ad un sì definitivo anche per quanto riguarda le commissioni.
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