Prima pagina Tuttosport: "Italia, vali dieci volte più di loro"

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"Italia, vali dieci volte più di loro" si legge sulla prima di Tuttosport in riferimento all'attesa per la gara della Nazionale di domani contro l'Irlanda del Nord.

JUVENTUS - In prima pagina anche la Juventus, che sta lavorando al rinnovo di Dusan Vlahovic. Gli agenti dell'attaccante infatti sono arrivati a Torino, dove lavoreranno per trovare un'intesa con il club su ingaggio e durata del contratto. Vlahovic è in scadenza al 30 giugno ma ha deciso di rimanere, con il suo entourage che sta cercando di arrivare ad un sì definitivo anche per quanto riguarda le commissioni.