Compleanno in casa azzurra: Spinazzola compie gli anni, gli auguri della SSC Napoli
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Compleanno in casa azzurra. Leonardo Spinazzola compie 33 anni. Il difensore azzurro è nato il 25 marzo 1993 a Foligno.
A Leonardo vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Spinazzola, che ha esordito in azzurro il 10 agosto 2024 nella vittoria in Coppa Italia contro il Modena, conta 66 presenze e 4 gol. Ha contribuito alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana.
Buon compleanno Leo!
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